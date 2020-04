Photo : YONHAP News

La totalité du territoire est recouverte, ce mardi, par un grand ciel bleu et un soleil resplendissant. Les citoyens des quatre coins de la Corée du Sud, sans exception, pourront profiter d’un vrai temps printanier.Les températures seront également au rendez-vous avec des maximales qui monteront jusqu’à 19°C sur l’île de Jeju, 20°C à Séoul et à Busan, et enfin 22°C à Daejeon et à Daegu.Et bonne nouvelle : les prévisions pour demain sont encore meilleures avec un temps toujours ensoleillé mais des températures en hausse. Il fera 21°C dans la capitale et jusqu’à 26°C à Daegu.