Photo : YONHAP News

Avec un indice dans le vert et l’autre dans le rouge, la Bourse de Séoul vit un mardi mitigé. Son indice de référence, le Kospi, gagne 0,59 %, soit 11,32 points, et finit la journée à 1 934,09 points. Tandis que le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, perd 0,30 %, soit 1,93 points, pour terminer à 644,93 points.Du côté du marché des changes, la valeur du won sud-coréen monte. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 325,12 wons (-5,98 wons) et le dollar américain 1 225,20 wons (-1 won).