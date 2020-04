COVID-19 : le calendrier de la tournée mondiale de BTS révisé entièrement

Photo : YONHAP News

Le boys band BTS va revoir entièrement le calendrier de sa tournée mondiale dans le sillage de la pandémie du COVID-19. C’est ce qu’a annoncé, hier, son agence Big Hit Entertainment sur le site officiel de la communauté de fans Weverse.Le groupe sud-coréen va suspendre tous ses programmes prévus et établir un nouveau calendrier sans tarder. Selon le label discographique, ces événements nécessitent la participation des personnels du monde entier et un système logistique mondial. Certains pays et régions ont vu l’épidémie régresser, mais le moment n’est pas encore idéal pour lancer la tournée.De plus, toujours d’après la maison de disque, dans le contexte où le déplacement entre chaque État est fortement limité, il est difficile d’organiser une manifestation qui rassemble des fans arrivant des quatre coins du monde. En attendant l’annonce des nouvelles dates, le septuor continuera ses activités de manière innovante, à la hauteur de l’évolution de la société.Pour rappel : le groupe d’idoles avait prévu de donner 38 concerts dans 18 villes autour du globe à partir de ce mois-ci. La première scène censée se dérouler à Séoul a été annulée en février dernier et la réservation des tickets pour les concerts en Amérique du Nord et en Europe a également été reportée.