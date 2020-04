COVID-19 : le marathon parlementaire se pousuit pour voter l’additif au budget

Photo : YONHAP News

Comme ils s’y étaient engagés, les députés s’apprêtent à voter, ce soir, un second projet d’additif au budget pour cette année. Un crédit de 12 200 milliards de wons, soit 9,23 milliards d'euros, qui permettra cette fois-ci d'accorder une aide d’urgence à chaque citoyen dans le cadre du plan de relance économique.Tout au long de la journée, le marathon législatif va se poursuivre sur ce texte. Pour s’assurer cette somme, l’exécutif sera obligé d’émettre des obligations d’Etat de l’ordre de 3 600 milliards de wons, environ 2,7 milliards d'euros. Le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, réclame de son côté la réduction de cette émission. Elle reconfirme toutefois que ses élus ne briseront pas leur promesse d’approuver le projet ce soir.Si tout se passe correctement, le pouvoir et l’opposition pourront trouver un compromis dans la matinée afin de procéder ensuite à quelques petites modifications. Et les commissions permanentes concernées de l’Assemblée nationale se réuniront, elles aussi, au complet, afin de plancher sur le texte final.En cas d'adoption, un foyer comptant quatre membres pourra toucher à hauteur d’un million de wons, un peu plus de 750 euros, dans le courant du mois de mai.Plusieurs autres projets ou propositions de loi seront soumis au vote ce soir en séance plénière. Des textes qui permettront, par exemple, d’infliger des sanctions à ceux qui diffusent ou visionnent des photos et des vidéos prises illégalement d'actes sexuels. Ils concerneront également le sujet des banques en ligne et de la Korea Development Bank (KDB), une institution publique d’investissement et de soutien au développement et aux projets industriels.