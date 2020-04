Le PFU dans la tourmente après sa lourde défaite aux législatives

Photo : YONHAP News

Rien ne va plus au Parti du Futur Unifié (PFU) depuis sa cuisante défaite aux législatives du 15 avril.Afin d’essayer de retourner la situation, la première force de l’opposition s’est proposée de mettre en place un comité d’urgence avec à sa tête Kim Jong-in, qui avait dirigé la campagne lors des élections.Pour ce faire, le parti conservateur doit obtenir l’aval de ses deux comités nationaux. L’un de ces organes, convoqué hier, a approuvé sa nomination. En revanche, l’autre n’a même pas pu se réunir à cause d'une absence de quorum. Il devait pourtant réviser la charte du parti pour accepter sa revendication, à savoir un mandat d’au moins un an. Il faut savoir que, normalement, un comité d’urgence est créé pour seulement quelques mois avant l’élection du patron de sa formation.Du coup, Kim a refusé de présider le futur comité d’urgence. Les dirigeants du PFU cherchent toujours à le persuader de revenir sur son rejet, mais pour l’heure, ils n’ont pas obtenu de réponse claire.