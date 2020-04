COVID-19 : la consommation et la production en berne en mars

Photo : Getty Images Bank

L’épidémie du coronavirus a plombé, en mars dernier, à la fois la consommation et la production. D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), la production industrielle a reculé de 0,3 % par rapport à février.Le chiffre a progressé pour le secteur de l’automobile (45,1 %), des composants électroniques (12,7 %), et les industries minière et manufacturière (4,6 %). En revanche, sur fond de distanciation sociale, il a dégringolé dans les services (-4,4 %) et surtout la restauration (-17,7%), ainsi que le transport et l’entreposage (-9 %).Quant à la consommation, elle a régressé de 1 %. Les ventes au détail des voitures se sont accrues de 14,7 %, alors que celles des produits cosmétiques et des vêtements ont respectivement reculé de 4,4 % et 11,9 %.Par ailleurs, tous les types de magasin au détail souffrent aussi d'une baisse de chiffre d’affaires. Les boutiques de détaxe ont subi le coup le plus rude avec 48,8 % et les galeries marchandes et les magasins spécialisés ont vu leurs ventes diminuer de 36,9 % et 25,8 % respectivement.Quant à l’investissement, il a augmenté de 7,9 % sur un mois grâce aux machines et aux équipements de transport. Par contre, l’importation de matériel pour la production de semi-conducteurs s’est élevée à 70 millions de dollars en moyenne par jour. Un rebond par rapport aux 35 millions de dollars il y a un an et aux 47 millions le mois précédent.Par ailleurs, l’indice qui reflète les circonstances économiques actuelles a reculé de 1,2 point, une dégringolade jamais vue depuis 11 ans et trois mois. Celui lié à la prévision économique a également enregistré une chute sans précédent depuis 12 ans et un mois, avec 0,6 point.