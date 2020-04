Reuters : la Corée du Nord envoie une délégation économique en Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord dépêchera cette semaine une délégation économique en Chine. Objectif : discuter des possibilités d’importer davantage de produits alimentaires et de reprendre les échanges commerciaux qui demeurent très restreints en raison du COVID-19. Cette information a été publiée, hier, par l’agence Reuters.D’après deux sources citées par l’agence, ce déplacement n’a rien à voir avec l’état de santé de Kim Jong-un, sur lequel les spéculations vont bon train. Avant même que ces rumeurs ne commencent à circuler, les deux alliés avaient envisagé d’échanger sur ces dossiers.Le régime communiste a fermé, au début de l’année, toutes ses frontières, même avec la Russie et l’empire du Milieu, pour se protéger de l’épidémie. Une mesure nécessaire alors que son système de santé est peu développé, mais qui limite en conséquence les voyages et le commerce international. Ses habitants restent donc privés de denrées alimentaires et de biens de consommation.