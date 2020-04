La population sud-coréenne baisse pour le 4e mois de suite

Photo : YONHAP News

La décroissance démographique s’accélère en Corée du Sud. Le nombre d’habitants a diminué en février pour le quatrième mois consécutif. C’est ce qui ressort des données de l’Institut national des statistiques (Kostat) publiées hier.En février, 22 854 bébés ont vu le jour, soit 11,3 % de moins qu’il y a un an. Le nombre de naissances continue à reculer en glissement annuel depuis décembre 2015. Cette année, la baisse s’est même élevé à deux chiffres.Le nombre de décès a, pour sa part, augmenté de 10,9 % sur un an avec 25 419. Un accroissement attribuable à la progression de la population des personnes âgées de plus de 65 ans (5,2 %) et au fait que le mois de février avait 29 jours, contrairement à 2019. L’impact du nouveau coronavirus est infime car l’épidémie a fait seulement 15 morts ce mois-ci..Le pays du Matin clair a par conséquent perdu 2 565 habitants, une baisse continue depuis novembre dernier. Il craint donc de constater pour la première fois un dépeuplement annuel en 2020.Parmi les autres données, en février, 905 couples se sont mariés, enregistrant une croissance de 5 %. Un phénomène dû au fait que les vacances du jour du Nouvel an lunaire ont eu lieu en janvier, laissant plus de jours pour les déclarations de mariage le mois suivant. Quant au nombre de divorces, il a progressé de 0,3 % avec 8 232.