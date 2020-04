Photo : YONHAP News

Sur fond de rumeurs sur la santé du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, les chefs de la diplomatie américaine et suédoise se sont parlé hier au téléphone.Selon la porte-parole du département d’Etat américain, Morgan Ortagus, Mike Pompeo et Ann Linde ont échangé sur les fausses informations circulant sur le COVID-19, la Corée du Nord ou encore plusieurs autres sujets de préoccupation communs.Pour rappel, le pays d’Europe du Nord a servi de médiateur dans les négociations Washington-Pyongyang sur la dénucléarisation du pays communiste. Les délégués de ces deux pays ont tenu une réunion de travail en ce sens en octobre dernier à Stockholm et l’ambassade de Suède dans la capitale nord-coréenne représente aussi les intérêts américains.