COVID-19 : l’AESA retire la Corée du Sud de la liste des aéroports des régions à risque

Photo : YONHAP News

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a rayé la Corée du Sud de sa liste des aéroports situés dans des zones touchées présentant un risque élevé de transmission du COVID-19. L’institution a établi ce répertoire le 13 mars et sa dernière version, la 9e, a été publiée le 21 avril dernier.La liste repose sur l'avis de ses 32 États membres dont les 27 pays de l'Union européenne, le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la direction du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et des données d'autres organismes sanitaires.Tous les aéroports du pays du Matin clair y étaient inclus jusqu’à la 7e version publiée le 7 avril, mais la liste suivante comportait seulement la région métropolitaine de Séoul et Daegu, qui a ensuite disparu dans la 9e édition renouvelée deux semaines plus tard.A propos de la Chine, tout le territoire était évoqué dans la première liste avant d’être exclu à partir de la 8e version. Les Etats-Unis, quant à eux, voient de plus en plus de régions y apparaître. La dernière édition contient pas moins de 16 Etats.