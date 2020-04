Meilleur but de Premier League : sélection du « but suite à un sprint de 70 m » de Son Heung-min

Photo : YONHAP News

Le « but suite à un sprint de 70 m » du footballeur sud-coréen Son Heung-min a été nommé meilleur but de l’histoire de la Premier League. Sky Sport, diffuseur du championnat d’Angleterre a organisé un vote, pendant trois semaines, qui portait sur 28 ans d’histoire de la ligue anglaise.Le but de l’attaquant de Tottenham a pris, avec 26 % des voix, la tête du classement parmi 50 autres réalisations. Pour rappel, il a été inscrit lors du match contre Burnley en décembre dernier. La deuxième place revient au retourné acrobatique de Wayne Rooney en 2011 avec 13 %.Le but historique de Son a également été sélectionné comme « meilleur but » aux London Football Awards et comme « but de l’année » par le site The Athletic le mois dernier.Le jeune homme de 27 ans terminera son entraînement militaire dans son pays natal le 8 mai avant de rejoindre ses partenaires à Londres fin mai, afin de se préparer à la Premier League qui pourrait reprendre en juin.