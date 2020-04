COVID-19 : le gouvernement redouble de vigilance en amont des jours fériés consécutifs

Photo : YONHAP News

Neuf nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en 24 heures. Cinq d’entre eux ont été identifiés chez des arrivants de l’étranger. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations est ainsi maintenu aux alentours de dix depuis 11 jours. La Corée du Sud totalise désormais 10 761 patients depuis l’apparition de la maladie, en janvier, sur son territoire.Le gouvernement a appelé tous les citoyens à rester vigilants pour éviter une nouvelle vague d’infections, plus particulièrement pendant les jours fériés consécutifs, entre demain et mardi prochain.Dans cette optique, il a élaboré une série de mesures préventives que les établissements touristiques se doivent de respecter et a décidé, en même temps, de mettre à disposition des principaux sites touristiques des matériels de protection et d’y procéder, également, à des opérations de désinfection.Les autorités de l’île méridionale de Jeju, qui recevra un nombre considérable de visiteurs pendant ces congés prolongés, ont renforcé les mesures de mise en quarantaine. Il s’agit notamment de refuser l’entrée aux voyageurs dont la température est supérieure à 37,3 degrés, au lieu de 37,5 degrés jusqu'à présent.L'exécutif a par ailleurs décidé de fermer, dès le 1er mai, les centres d’hébergement des personnes contaminées installés à Daegu et dans la province qui l'entoure, le Gyeongsang du Nord, en raison de la baisse du nombre de nouveaux malades. Il envisage aussi d’exporter ce type de centres après les avoir adaptés aux normes internationales.A noter également que le Premier ministre Chung Sye-kyun a donné des instructions pour que les 380 000 étrangers en situation irrégulière puissent eux aussi acheter des masques de protection et consulter un médecin, sans s’inquiéter de leur statut.