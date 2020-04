COVID-19 : le gouvernement accorde 10 000 milliards de wons de prêts supplémentaires aux micro-entrepreneurs

Photo : YONHAP News

La réunion du comité d’urgence économique, présidée par le chef de l'Etat, est désormais remplacée par celle du QG central de l’économie d’urgence, avec à sa tête le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki. Sa première conférence s’est tenue aujourd’hui.A l’issue des discussions, plusieurs mesures ont été dévoilées. Il s’agit en premier lieu de débloquer une enveloppe supplémentaire de 10 000 milliards de wons, soit 7,6 milliards d'euros, un montant qui sera prêté aux mini-entrepreneurs en difficulté dans le sillage du nouveau coronavirus. Ce prêt aura bien entendu un taux d’intérêt relativement faible, de l’ordre de 3 à 4 % par an, et un remboursement possible sur trois ans après un délai fixé de deux ans.Hong, qui est aussi ministre des Finances, a annoncé de grands projets à mettre en œuvre dans le cadre du New Deal à la coréenne. Ils comprennent les programmes des TIC, les industries en ligne, le passage à l’économie numérique, la préparation de la quatrième révolution industrielle et la création d'emplois.Ces projets seront officiellement mis à l’ordre de la nouvelle réunion du QG prévue la semaine prochaine.Le gouvernement a aussi choisi un total de 65 mesures de déréglementation dans dix industries afin de préparer l’après-COVID-19.