Fin des livraisons de missiles « Cheongung » à l’armée

Photo : YONHAP News

La DAPA, l’administration sud-coréenne chargée des marchés publics de la défense, a annoncé, hier, qu’elle venait d’achever toutes ses livraisons de missiles guidés sol-air « Cheongung », surnommé « Patriot coréen ».Cet engin remplace le système de missiles Hawk, dont l’armée de l’air avait commencé à se doter dans les années 1960. Il s’agit d’un engin de moyenne portée développé pour la première fois avec des technologies sud-coréennes.Pour rappel, l’Agence pour le développement de la défense (ADD) a mené jusqu’en 2011 son développement et sa recherche. Son premier déploiement opérationnel a eu lieu quatre ans plus tard.« Cheonggung » est capable d’intercepter des avions ennemis et de couvrir un champ de tir de 360 degrés.Un responsable de la DAPA a expliqué que le pays avait réussi également à mettre au point un système d’intercepion de missile balistique, sur la base des technologies obtenues lors du développement de « Cheongung ».