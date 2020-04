La Corée du Sud est, aujourd’hui encore, recouverte par un beau ciel bleu. Le soleil n’est pas dérangé par les nuages, que ce soit au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest du territoire.Les températures printanières sont encore plus chaudes qu’hier. Ce mercredi, les maximales atteignent 20°C sur l’île de Jeju, 21°C à Séoul et à Busan, 24°C à Daejeon, et enfin 25°C à Daegu.D’après Météo-Corée, le soleil sera encore au rendez-vous demain matin, jour férié célébrant l’anniversaire de Boudda, mais l’après-midi, une masse nuageuse devrait progressivement recouvrir le pays, excepté dans le nord-est. Le thermomètre grimpera à nouveau avec 24°C attendus dans la capitale.