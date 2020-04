Photo : YONHAP News

Ce mercredi, les deux indices de la Bourse de Séoul enregistrent une progression. L’indice de référence, le Kospi, grimpe de 0,70 %, soit 13,47 points, et clôt la séance à 1 947,56 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, gagne 0,04 %, soit 0,25 point, pour terminer à 645,18 points.Du côté des changes, la valeur du won sud-coréen continue de monter. À la fermeture des transactions, l’euro s’échange contre 1 321,02 wons (-4,10 wons) et le dollar américain contre 1 218,20 wons (-7 wons).La Bourse de Séoul sera fermée jeudi et vendredi, deux jours célébrant respectivement l’anniversaire de Bouddha et la fête du Travail. Elle rouvrira lundi après un long weekend donc, pour fermer à nouveau ses portes mardi, à l’occasion de la Journée des enfants, un autre jour férié en Corée du Sud.