Un incendie fait au moins 38 morts dans un entrepôt à Icheon

Photo : YONHAP News

Un incendie meurtrier s’est déclaré ce mercredi, vers 13h 30, dans un chantier de construction d'un entrepôt situé à Icheon, dans la province de Gyeonggi.Selon les pompiers, à 20h 30, le nombre de décès s'élevait à 38 et celui des blessés à 10. Mais le nombre de victimes pourrait encore grimper, car de nombreux travailleurs sont toujours portés disparus. Au moment où le feu a commencé, 78 ouvriers issus de neuf entreprises étaient sur le terrain.Il a fallu environ cinq heures pour maîtriser complètement cet incendie. Quelque 70 véhicules ou équipements ainsi que plus de 150 pompiers ont été mobilisés. La cause exacte du feu, qui a débuté au sous-sol, près d'un ascenseur en pleins travaux d’installation, est à déterminer.Selon la Cheongwadae, le président de la République, Moon Jae-in, a demandé que tous les moyens disponibles soient déployés afin de secourir les derniers survivants.