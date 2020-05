COVID-29 : l’Assemblée nationale vote un budget de versement universel d’urgence

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les députés ont donné leur feu vert, dans la nuit de mercredi à jeudi, au second projet d’additif au budget pour cette année. L’exécutif l'avait soumis à leur approbation il y a deux semaines dans le cadre du versement des aides « coronavirus » à tous les sud-Coréens.Le budget voté atteint les 12 200 milliards de wons, soit 9,23 milliards d'euros. Il faut y ajouter les contributions des collectivités locales de l’ordre de 2 100 milliards de wons.Le gouvernement dispose en conséquence d’un total de 14 300 milliards de wons pour l'aide d’urgence qui sera accordée à chaque citoyen dans le cadre de son plan de relance économique face à la pandémie du coronavirus.Ce chiffre représente une hausse de 4 600 milliards de wons par rapport à son projet initial de budget supplémentaire. Ce projet avait été élaboré, à l’origine, dans l’optique de distribuer cette enveloppe seulement aux 70 % des foyers les plus modestes. Mais son augmentation était devenue inévitable après que pendant la campagne des législatives du 15 avril, tous les partis politiques ont promis un versement universel.Dès aujourd’hui, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure pour exécuter le crédit à l’horizon mi-mai. Les foyers d'une seule personne toucheront 400 000 wons, ceux comptant deux 600 000 wons, les ménages composés de trois personnes 800 000 wons et enfin les familles de quatre membres ou plus un million de wons.