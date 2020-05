38 North : le train présumé de Kim Jong-un toujours dans une gare de Wonsan

Photo : YONHAP News

Dernières informations en date sur Kim Jong-un, dont l’état de santé continue à faire l’objet de spéculations.38 North a annoncé que selon des images satellites prises hier, le train spécial appartenant peut-être au dirigeant serait toujours dans une gare de Wonsan, la ville côtière dans l’est du pays, où se trouve une station balnéaire. C’est aussi là où il avait été repéré les 21 et 23 avril.Le site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste a néanmoins écrit qu’il n’était pas en mesure de confirmer que le train y avait toujours été stationné depuis le 23 avril.Toujours selon ce centre d’analyses, ce qui paraît certain, c’est que la locomotive dans la partie sud du train n’y est plus. Et qu’il est difficile de dire si elle a été séparée ou déplacée ailleurs dans la gare. Cela indique toutefois que le train n’est pas prêt à partir.L’autre site internet américain NK News a lui aussi publié des analyses de photos satellites prises au-dessus de Wonsan, sur lesquelles des mouvements de bateaux de luxe souvent utilisés par l’homme fort de Pyongyang ont été repérés tout au long du mois d’avril.