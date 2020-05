COVID-19 : prochain rapatriement de 120 ressortissants sud-coréens de l’Egypte

Photo : YONHAP News

Pas moins de 120 ressortissants sud-coréens en Egypte seront rapatriés la semaine prochaine à bord d’un charter de la compagnie EgyptAir.D’après l’ambassade de Corée du Sud au Caire et l’association des sud-Coréens expatriés dans le pays d’Afrique du Nord-est, l’avion affrété doit arriver à l’aéroport d’Incheon le 6 mai. Ce sont les passagers qui prendront eux-mêmes les charges et les frais du vol.Le gouvernement local avait fermé le 19 mars toutes les liaisons aériennes internationales dans le cadre de mesures de protection contre la propagation du nouveau coronavirus. Les ressortissants sud-coréens dans ce pays souhaitant rentrer chez eux étaient donc bloqués.L’avion transportera un passager exceptionnel. Il s’agit d’une petite fille sud-soudanaise de quatre ans. Elle doit subir une opération chirurgicale d’urgence au CHU de Yonsei à Séoul, qui finance d’ailleurs son voyage et l’intervention.Jusqu’à hier, l’Egypte faisait état d’un total de 5 268 cas de contaminations au COVID-19, dont 380 décès.