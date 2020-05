COVID-19 : Séoul et Pékin d’accord sur les procédures rapides d’entrées en Chine d’entrepreneurs sud-coréens

Photo : YONHAP News

Séoul et Pékin sont finalement parvenus à un accord sur l’application du système dit « fast track » à partir de demain. Cette mesure vise à simplifier les procédures d’entrée en Chine pour les entrepreneurs sud-coréens. Les deux pays ont pris cette décision hier lors de la deuxième visioconférence entre les représentants de leur diplomatie et de leurs autorités sanitaires.En vertu de cette entente, les hommes d’affaires sud-coréens en mission dans l’empire du Milieu bénéficieront d’une dérogation au confinement obligatoire de deux semaines, imposé en principe à tous les arrivants de l’étranger. Ils devront toutefois suivre quelques procédures préalables à leur déplacement. Il s’agit d’obtenir d’abord une lettre d’invitation du gouvernement local concerné de Chine via leur entreprise ou une de ses entités sur place pour recevoir le visa.Les entrepreneurs devront aussi se faire dépister dans un délai de 72 heures avant leur départ pour vérifier s’ils sont infectés ou non par le coronavirus.Et une fois arrivés en Chine, ils devront également se soumettre à un nouveau dépistage après avoir passé un ou deux jours dans un centre désigné par chaque gouvernement local concerné.Pour commencer, cinq villes et provinces appliqueront la nouvelle mesure. Parmi elles, Shanghai, le Liaoning ou encore le Shandong. Leur nombre sera monté à dix prochainement.