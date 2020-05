Photo : KBS News

Ce jeudi, le bilan quotidien de l’épidémie du COVID-19 fait état de quatre nouveaux cas avérés. Ce sont les chiffres les plus faibles depuis l’identification, à Daegu le 18 février, de ce qu’on appelle le « patient 31 ». Il s’agit d’une sexagénaire, qui est vraisemblablement la source de la majorité des contaminations dans le pays.D’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), avec les quatre nouvelles infections, toutes confirmées chez des arrivants de l’étranger, la Corée du Sud totalise désormais 10 765 malades.Un décès supplémentaire est aussi à déplorer, portant à 247 le nombre total de victimes de la pandémie.Autres chiffres du jour : le nombre de guérisons s’élève désormais à 9 059, une hausse de 137 en 24 heures. Et 91 % des 1 065 cas importés sont des sud-Coréens.