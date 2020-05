Le Parlement adopte les lois sur le durcissement des sanctions contre les crimes sexuels

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi des projets ou propositions de loi visant à alourdir les sanctions contre les crimes sexuels en ligne et à étendre à la fois le champ de leur application.Il s’agit notamment d’une législation en vue de prévenir les affaires d'exploitation sexuelle numérique comme celle dite du « Nth Room » sur l'application de messagerie Telegram et des textes sur la protection des enfants et des adolescents contre les abus sexuels ainsi que sur la punition des violences sexuelles.Ces nouveaux dispositifs permettent, par exemple, de faire encourir une peine maximale de prison de trois ans ou une amende pouvant aller jusqu’à 30 millions de wons à ceux qui possèdent simplement, achètent, diffusent ou encore visionnent des photos et des vidéos d’actes sexuels illégalement prises.Les auteurs de toutes relations sexuelles avec un mineur de moins de 16 ans, au lieu de 13 ans actuellement, ainsi que de tout harcèlement sexuel envers un adolescent se verront désormais infliger des sanctions à la hauteur de celles imposées en cas de viol.