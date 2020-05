Mike Pompeo évoque la possibilité d’un risque de pénurie alimentaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain continue de faire preuve de prudence à l’égard des rumeurs selon lesquelles le leader nord-coréen serait dans un état de santé critique, tout en évoquant la possibilité d’un risque de pénurie alimentaire dans le nord de la péninsule.Dans une interview avec Fox News hier, Mike Pompeo a effectivement dit : « nous ne l’avons pas vu » et « nous n’avons aucune information à donner aujourd’hui ». Et d’ajouter que les Etats-Unis scrutaient, de très près et de manière plus étendue, l’évolution de la situation dans le pays communiste, d’autant plus que le coronavirus touche beaucoup de pays.Pour le chef de la diplomatie américaine, il y a un risque de famine ou de pénurie alimentaire au Nord. Et si le gouvernement américain observe minutieusement la situation, c’est parce que son évolution est susceptible de peser substantiellement sur son objectif de dénucléariser à terme l’Etat ermite. Il n’a toutefois pas donné plus de détails sur le danger de l’insuffisance alimentaire.Pour rappel, l’agence Reuters a rapporté mardi qu’une délégation économique de Pyongyang devait se rendre à Pékin pour discuter de l’assistance alimentaire et du commerce bilatéral.