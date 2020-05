Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’incendie meurtrier, hier, la Police et six autres organismes concernés ont débuté une expertise conjointe sur place, pour déterminer la cause exacte du sinistre qui a fait 38 morts.Le feu s’est déclaré hier en début d’après-midi sur un site d’entrepôt en construction à Icheon, à environ 80 km au sud-est de Séoul.A ce stade, la piste accidentelle est privilégiée : l’incendie aurait été déclenché par des explosions provoquées par la combinaison de gouttelettes d’huile produites par l’uréthane massivement utilisée et des étincelles d’un arc de soudage.La Police qui a mis en place une importante cellule d’enquête cherche en même temps à savoir s’il y a eu, ou non, violation de la loi concernée. Aujourd’hui, elle a interrogé un total de 28 témoins et responsables de l’entreprise de construction et de témoins.