Moon Jae-in s’exprime sur l’incendie à Icheon

Photo : YONHAP News

Le président de la République a exprimé la douleur qu’il ressent après l’incendie à Icheon.Dans un message posté aujourd’hui sur les réseaux sociaux, Moon Jae-in a fait part de son sentiment de désolation et de lourde responsabilité ainsi que de ses pensées envers les victimes du drame et les blessés. « En ce jour de la Nativité de Bouddha, je renouvelle ma détermination à accorder toute priorité à la vie et à la sécurité du peuple », écrit-t-il.Le chef de l’Etat a également remercié les pompiers d'avoir sauvé nombre de personnes des flammes et a souhaité que les bouddhistes prient pour le repos de l’âme des défunts et présentent leurs condoléances à leurs familles.Le locataire de la Maison bleue en a profité aussi pour évoquer le fait que la religion bouddhique était toujours en première ligne pour surmonter toutes difficultés auxquelles le pays était confronté, comme c’est actuellement le cas pour sortir de la crise sanitaire.