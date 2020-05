Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé que la Corée du Sud était d’accord pour payer plus en vue de la coopération en matière de défense. C’est ce qu’a rapporté hier Reuters.Selon l’agence de presse américaine, Donald Trump a tenu ces propos dans une interview accordée dans son bureau de la Maison blanche, sans pour autant préciser de chiffre.Il semblerait cependant que le dirigeant américain a fait cette remarque dans l’optique des négociations sur les contributions respectives des deux alliés pour le maintien des troupes US dans le sud de la péninsule, et pour une fois encore presser Séoul de faire davantage de concessions.Pour rappel, les pourparlers en question ont commencé en septembre dernier, mais ils n’ont toujours pas abouti. Le montant que les deux parties doivent assumer cette année est la principale pomme de discorde.