Le 1er mai : Moon Jae-in s’engage à rendre plus sûrs les lieux de travail

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 130e Journée internationale des travailleurs, le président de la République a promis de rendre plus sûrs les lieux de travail afin de réduire les accidents.Dans un message publié aujourd’hui sur ses réseaux sociaux, Moon Jae-in a également exprimé ses condoléances à l’égard des 38 victimes de l’incendie, survenue mercredi, dans un site de construction d’entrepôt situé à Icheon, dans la province de Gyeonggi, tout en rendant hommage à tous les travailleurs du pays.Le chef de l’État a ensuite salué le personnel soignant, les livreurs et les assistants des services publics, grâce auxquels les sud-Coréens ont pu surmonter la crise du COVID-19. Dans la foulée, il a affirmé que les travailleurs étaient devenus désormais une force principale de la société sud-coréenne et devrait constituer l’axe de la solidarité et de la coopération.Le locataire de la Maison bleue semble vouloir, par ces propos, appeler indirectement les deux principaux syndicats du pays à dissiper leurs dissensions pour permettre d’avancer dans le dialogue social tripartite avec le gouvernement et le patronat, visant à lutter contre le nouveau coronavirus.Enfin, le président Moon a assuré tous les efforts de l’exécutif visant à maintenir l’emploi, en coopération avec les travailleurs et les entreprises.