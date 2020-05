COVID-19 : 9 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 mis à jour ce vendredi à 0h fait état de neuf nouveaux patients, dont huit importés, et un décès additionnel. Avec 13 guérisons supplémentaires, la Corée du Sud compte désormais 10 774 cas confirmés dont 248 décès et 9 072 guéris, ce qui porte le taux de guérison à 84,2 %.Parmi ces huit personnes qui ont contracté la maladie à l’étranger, quatre ont été testées positif à l’aéroport, une à Séoul, une à Incheon et deux dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. Quant au patient infecté à l’intérieur du pays, il a été signalé dans la province de Gyeongsang du Nord.En dépit de ces signes d’apaisement, les autorités sanitaires ont de nouveau appelé les citoyens à respecter strictement les mesures préventives pendant la période de congé qui a débuté hier et va durer pour beaucoup parmi eux jusqu’à mardi prochain.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de pratiquer des tests de dépistage aux classes vulnérables dont les sans abris ou les immigrés clandestins. A cet égard, le ministère de la Justice envisage de suspendre pendant un certain temps le contrôle vis-à-vis de ces derniers, afin de leur permettre de se soumettre au dépistage sans crainte d’expulsion. Il a également annoncé la réouverture de 24 établissements publics tels que des musées nationaux et des galeries d'art à partir du 6 mai prochain. De leur côté, les bibliothèques vont relancer leur service de prêt de livres, avant de rouvrir les salles de lectures au public.