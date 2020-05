La cote de popularité du président Moon s’élève à 64 %

La cote de popularité du président de la République atteint 64 %. C’est ce que révèle un sondage que l’institut Gallup-Corée a mené, les 28 et 29 avril, auprès de 1 000 sud-Coréens âgés de plus de 18 ans à travers le territoire.64 %, c’est deux points de plus en une semaine et c’est le chiffre le plus élevé depuis la deuxième semaine d’octobre 2018 (65 %). Selon les tranches d’âge, 74 % des quadragénaires et 72 % des trentenaires se sont montrés favorables à la politique de Moon Jae-in. Par contre, seulement 55 % des plus de 60 ans sont du même avis.La raison numéro 1 pour laquelle de nombreux habitants du pays du Matin clair soutiennent leur chef de l’Etat est la suivante : l’efficacité des mesures prises contre le COVID-19.Le niveau de confiance de cette étude est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.