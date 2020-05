COVID-19 : chute des exportations de 24,3 % en avril

Photo : KBS News

En raison de la propagation du COVID-19 aux Etats-Unis et en Europe, les exportations de la Corée du Sud ont dégringolé de 24,3 % le mois dernier par rapport à il y a un an, enregistrant 36,92 milliards de dollars. D’après les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l'Energie, les importations ont, quant à elles, reculé de 15,9 %. Ainsi, les échanges commerciaux ont essuyé un déficit de 950 millions de dollars pour la première fois en 99 mois.Cependant, grâce à la demande croissante des produits sanitaires « made in Korea », les ventes hors des frontières de produits liés à la santé et à la biologie ont bondi de 29 %. Avec la propagation du travail à domicile, les exportations d’équipements informatiques dont les ordinateurs ont également grimpé de 99 %.D’après le gouvernement sud-coréen, la perte commerciale d’avril serait un phénomène passager et même une preuve que la demande intérieure n’a pas été considérablement affectée. En effet, malgré la crise sanitaire, les industries du pays du Matin clair ont fonctionné de manière ordinaire, ce qui leur a permis de continuer à acheter des matériaux et des biens intermédiaires, alors que dans de nombreux pays, la production a été fortement perturbée par la diffusion rapide de la pneumonie virale, les obligeant à diminuer leurs importations.