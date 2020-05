COVID-19 : le gouvernement approuve le projet de versement universel d’urgence

Photo : KBS News

Suite à l’adoption, dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’Assemblée nationale, du projet d’additif budgétaire lié au versement des aides « coronavirus » à tous les citoyens, le gouvernement a approuvé, ce matin, le projet de distribution de 12 200 milliards de wons, soit 9,23 milliards d’euros, à l’issue du conseil des ministres présidés par le Premier ministre, Chung Sye-kyun.Les foyers les plus modestes pourront d’abord toucher cette subvention spéciale dès lundi prochain. Afin de mettre le plus rapidement possible cette enveloppe à la disposition de tous les sud-Coréens, le chef du gouvernement a demandé aux ministères concernés de simplifier au maximum la procédure de distribution de l’aide.Chung a également fait savoir que l’administration allait activement donner des informations sur la période et la démarche à poursuivre. Ainsi, les citoyens pourront formuler leur demande en ligne ou en se rendant dans le bureau municipal de leur quartier.Un système automatique de don a également été mis en place. Si certains ne souhaitent pas percevoir ce soutien financier, le montant sera placé dans la caisse nationale d'assurance chômage.