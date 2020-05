Des prospectus annonçant l’élection de 2 réfugiés nord-coréens comme députés envoyés en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Une association de transfuges nord-coréens résidant en Corée du Sud a envoyé, hier, dans d’immenses ballons, environ 500 000 prospectus annonçant l’élection de deux d’entre eux aux postes de députés, lors des législatives du 15 avril dernier. Il s’agit de Tae Yong-ho et de Ji Song-ho, tous deux appartenant au camp conservateur.Le premier, ancien numéro deux de l’ambassade nord-coréenne à Londres, s’est réfugié au pays du Matin clair en août 2016, avant d’obtenir son investiture au sein du Parti du Futur Unifié (PFU). La première force d’opposition a bien voulu lui accordé l’un de ses fiefs les plus sûrs, soit la circonscription de l’un des arrondissements de Gangnam. Une première victoire électorale pour un ressortissant nord-coréen.Quant au second, il a perdu son bras gauche et ses jambes en 1996, alors qu’il s'était évanoui de faim sur des rails dans son pays natal, après avoir tenté de voler du charbon dans un train de fret. Une fois arrivé au Sud, il a dirigé une association pour les droits de l’Homme, et plus particulièrement les handicapés, baptisé « NAUH », avant de briguer un mandat d'élu à la proportionnelle en tant que candidat du Parti Futur Corée (PFC), formation satellitaire du PFU.