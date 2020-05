Weekend de 6 jours : plus de 100 000 spectateurs se sont rendus au cinéma dès le 1er jour

Photo : YONHAP News

Dès le début du long weekend composé de plusieurs jours fériés consécutifs, qui a débuté hier et se termine mardi prochain, plus de 100 000 spectateurs se sont rendus dans les salles de cinéma en Corée du Sud. Plus exactement 106 995 individus.C’est la première fois depuis le 14 mars que la barre des 100 000 entrées en une journée a été franchie. C’est le dessin animé américain « Trolls World Tour » qui a occupé la tête du box office, suivi du film taïwanais « Love the Way You Are » et du long-métrage sud-coréen sur la vie du défunt cardinal Stéphane Kim Sou-hwan, « Au delà de la montagne ».Le film d’horreur produit localement « Hotel Lake » et les films américains « Avengers : Endgame » et « My Spy », ont occupé respectivement les trois rangs suivants.Enfin, le long-métrage américain sur la première guerre mondiale, « 1917 », sorti en salle le 19 février et classé 7e cette semaine, a attiré, jusqu’à présent, un total de 825 242 spectateurs.