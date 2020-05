Des balles nord-coréennes ont atteint un poste de garde sud-coréen dans la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré dimanche vers 7h41 plusieurs balles en direction du Sud. Quatre de ces balles ont atteint un poste de garde sud-coréen situé à l'intérieur de la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Aucune perte humaine ou dégât matériel du côté sud-coréen n’a été constaté selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS). Conformément au manuel, l'armée sud-coréenne a riposté à deux reprises en tirant une dizaine de balles à chaque fois et diffusé des avertissements.Les autorités militaires sud-coréennes estiment que ces tirs ne relèvent pas d’une provocation intentionnelle, compte tenu du fait qu’il y avait du brouillard et qu’aucun mouvement anormal n’a été observé de l’autre côté de la frontière.Elles misent plutôt sur un incident imprévu car les soldats nord-coréens effectuent habituellement des rotations vers cette heure. Elles attendent actuellement la réponse du pays communiste afin de déterminer la cause exacte de l’incident.