Maison bleue : Kim Jong-un n’a pas été opéré

Selon la Cheongwadae, Kim Jong-un, qui a fait sa réapparition en public après 20 jours d'absence, n’aurait pas subi d’intervention chirurgicale. Cette réponse exceptionnelle a été donnée dimanche par le bureau présidentiel pour couper court aux spéculations que font certains médias concernant une possible opération du leader nord-coréen et qui évoquaient un changement dans sa manière de se déplacer.La Maison bleue tente ainsi de limiter les impacts négatifs des rumeurs liées à la mauvaise santé de Kim III sur l’ensemble de la société sud-coréenne et la coopération intercoréenne. Elle a ensuite demandé aux médias de faire confiance au service de renseignement de l’Etat qui possède suffisamment d’éléments fiables plutôt que de compter sur des sources nord-coréennes non identifiées.Le président américain Donald Trump s’est dit de son côté « content » de revoir le numéro un nord-coréen en bonne santé. Suite à la réapparition publique de Kim Jong-un, Washington et Séoul espèrent relancer le dialogue avec Pyongyang au sujet de la lutte contre le COVID-19.