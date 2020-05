Prix à la consommation : augmentation de 0,1 %, soit le niveau le plus bas depuis six mois

Photo : YONHAP News

Affichant 105,80 le mois dernier, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,1 % en glissement annuel. Il s’agit de sa plus faible augmentation depuis six mois.D’après l’Institut national des statistiques (Kostat), les prix à la consommation qui ont enregistré une hausse supérieure à 1 % entre janvier et mars 2020, sont retombés en dessous de ce seuil en avril.Selon les catégories, ce sont les produits agricoles, halieutiques et de l’élevage qui ont vu leur prix augmenter de 1,8 % alors que les prix des produits industriels ont reculé de 0,7 %. La baisse a été particulièrement importante pour les produits pétroliers avec – 6,7 %. L’inflation dans le secteur des services a été limitée à 0,2 % et les prix des repas dans les restaurants n’ont progressé que de 0,8 % et ceux des services publics ont reculé de 1,6 %.Selon le Kostat, le Covid-19 a modifié les comportements des consommateurs et la baisse des sorties s’est traduite par une faible augmentation des prix des repas dans les restaurants. La gratuité de l’enseignement au lycée a aussi contribué à la diminution des prix des services publics.