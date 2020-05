COVID-19 : la Corée du Sud allège la distanciation sociale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé, ce lundi à 0h, huit nouveaux cas confirmés en 24 heures. Le nombre total des malades infectés au nouveau coronavirus atteint ainsi 10 801.Le nombre de nouveaux cas se maintenant autour des dix depuis 16 jours, le gouvernement a décidé d'alléger les règles de distanciation sociale mises en œuvre le 22 mars dernier, à partir de ce mercredi, autrement dit dès la fin de cette période de congés commencé jeudi dernier. Pour lui, le retour à la vie normale pourrait largement contribuer à l'économie nationale durement frappée par la pandémie.La population sud-coréenne est donc invitée à prendre des mesures de précaution sanitaires dans la vie quotidienne : porter des masques, maintenir un ou deux mètres entre personnes, rester chez soi en cas de mauvais état de santé, entre autres. Les installations publiques rouvriront les portes, en commençant par les parcs et musées nationaux, suivis par les salles de concert et les stades. Les établissements scolaires accueilleront leurs élèves, mais de manière progressive.Quant au soutien financier gouvernemental, le versement universel d'urgence sera attribué à compter d'aujourd'hui, en priorité et en espèces, aux 2,8 millions de foyers les plus démunis. Pour les autres ménages, ils recevront cette aide universelle sur leur carte de crédit ou sous forme de bons d'achat.