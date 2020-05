Le PIB en PPA va diminuer en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA) de la Corée du Sud baissera cette année pour la première fois depuis 22 ans. Selon l’édition d'avril 2020 des Perspectives de l’économie mondiale du FMI, le PIB en PPA enregistrera une contraction de 1,3 % en glissement annuel au pays du Matin clair. C’est du jamais vu depuis la crise financière de 1998.A noter que le PIB en PPA donne une vue plus réaliste de l’amélioration du pouvoir d’achat de la population.A titre de comparaison, en 2008 et en 2009 malgré la crise financière mondiale, l'indice du PIB en PPA de la Corée du Sud avait quand même progressé, respectivement, de 2,2 % et de 0,3 %. Il avait aussi augmenté de 1,9 % en 2012 lors de la crise financière européenne.Cette baisse concernera la plupart des pays à commencer par les Etats-Unis, le Japon et l’Europe. La Chine sera la seule nation qui évitera la décroissance avec une hausse de 0,9 %.Le FMI estime que la baisse du PIB en PPA touchera cette année beaucoup plus de pays qu’en 2009, année où l’économie mondiale a été frappée de plein fouet par la crise financière internationale.