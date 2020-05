Le profit net des conglomérats a presque été divisé par deux en 2019

Photo : Getty Images Bank

Selon les chiffres publiés le 1er mai par l’autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC), les « chaebols » dont la valeur des capitaux dépasse les 5 000 milliards de wons, à savoir 3,72 milliards d’euros, ont vu leurs profits nets diminuer de 48 % en 2019. Leur situation financière s’est également aggravée affichant une hausse moyenne de 3,9 points de la part de leurs dettes. Cette augmentation n’avait pas été observée depuis 2011.Les résultats de ces grands groupes risquent de s’empirer cette année à cause de la crise liée au COVID-19. Le groupe Doosan qui occupe le 15e rang dans le classement, s’est mis à vendre certaines de ses filiales à cause de l’insolvabilité de Doosan Heavy Industries & Construction. La situation est tout aussi inquiétante pour Hanjin, Kumho Asiana et Aekyung.Avec la prolongation de la crise sanitaire dans les pays développés, les exportations sud-coréennes ont dégringolé de 24 % le mois dernier. La diminution des exportations du secteur manufacturier sud-coréen pour le 2e trimestre pourrait être plus importante que celle enregistrée lors du 1e trimestre 2009 juste après la crise financière internationale.