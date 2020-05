COVID-19 : l'armée autorisera les permissions suspendues en raison de l'épidémie

Photo : YONHAP News

A compter de ce vendredi, les militaires sud-coréens pourront reprendre des permissions. Celles-ci étaient suspendues depuis le 22 février dernier en raison du COVID-19. Les permissions seront toutefois autorisées mais de manière progressive, et en fonction de la situation de l'épidémie dans le pays.Depuis l'apparition d’un premier cas positif au sein de l'armée le 22 février dernier, les autorités militaires ont appliqué des mesures de distanciation sociale, plus rigoureuses que les directives gouvernementales en la matière. Dès lors, aucun nouveau contaminé n’a été recensé dans ses rangs depuis le 22 mars. Depuis le 24 avril, les sorties sont autorisées, mais les permissions et les entrevues étaient toujours suspendues à cette date.Pour autoriser les permissions en toute sécurité, le ministère de la Défense envisage d’imposer une série de mesures de protection. Les soldats en permission sont appelés à respecter certaines règles sanitaires comme, par exemple, éviter les lieux fréquentés par un grand nombre de personnes ou informer les autorités militaires s'ils ont de la fièvre ou d'autres symptômes.Une fois retournés à leur poste, leur état de santé sera minutieusement examiné. Ceux qui montrent des symptômes seront soumis à un isolement de précaution et à un test de dépistage. L'armée a déjà renforcé ses capacités de dépistage et d'hospitalisation.