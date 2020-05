COVID-19 : la KCDC appelle à prévenir toute nouvelle contamination massive dans les écoles

Photo : YONHAP News

Sur fond d'assouplissement des mesures de distanciation sociale prévu ce mercredi, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé préparer des directives sanitaires à suivre tout comme un entraînement de simulation afin de prévenir toute nouvelle contamination massive dans les établissements scolaires.La patronne du KCDC, Jung Eun-kyeong, a indiqué cet après-midi que suite au retour dans les écoles, il existait toujours une possibilité d’infection massive au nouveau coronavirus, même si elle n’était pas énorme. Pour faire face à cette situation, elle a indiqué que les autorités sanitaires et le ministère de l'Education étaient en train d'élaborer des directives relatives au contrôle sanitaire et à des enquêtes épidémiologiques.Pour Jung, les petits écoliers auront plus de mal à respecter les règles hygiéniques ou la distanciation sociale que leurs aînés. Elle a également souligné que le contrôle de quarantaine destiné au corps enseignant et aux autres personnels s'imposait.