COVID-19 : les établissements scolaires vont rouvrir leurs portes successivement à partir du 13 mai

La grande rentrée scolaire se déroule normalement début mars en Corée du Sud. Mais cette dernière, rappelons-le, a dû être repoussée à plusieurs reprises en raison de la propagation du COVID-19 et les cours ont repris petit à petit en ligne. Mais voilà, les dates pour la réouverture des établissements scolaires ont été dévoilées en fin de journée.D’après le ministère de l’Education, tout commencera le 13 mai prochain pour la terminale. Une semaine plus tard, les élèves de la deuxième année du lycée, de la dernière année du collège, du CP et du CE1 retourneront à l’école. Le 27, ça sera le tour de ceux de première année du lycée, de deuxième année du collège, de CE2 et de CM1. Et enfin, le 1er juin, tous les autres retrouveront leurs enseignants et camarades.Cette décision a été prise en parallèle avec l’assouplissement des mesures de distanciation sociale prévu ce mercredi. Un peu plus tôt, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) avait annoncé préparer des directives sanitaires à suivre tout comme un entraînement de simulation pour prévenir toute nouvelle contamination massive dans les établissements scolaires.La Corée du Sud a recensé, ce lundi à 0h, huit nouveaux cas confirmés en 24 heures.