COVID-19 : le ministre de la Santé appelle à bien concilier vie quotidienne et désinfection

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud commencera demain à assouplir certaines de ses règles de distanciation sociale, mises en place pour freiner l’expansion de l’épidémie du coronavirus.Le gouvernement appelle cette nouvelle étape « la distanciation dans la vie quotidienne », et non « la fin du COVID-19 », pour demander à chaque citoyen de continuer de respecter les gestes barrières.S’exprimant lors d'une nouvelle réunion, aujourd'hui, de la cellule de crise dédiée à l’épidémie, le ministre de la Santé a souligné que le gouvernement, soucieux de ménager les activités socio-économiques, avait décidé d’alléger certaines de ses règles et que désormais, chaque sud-Coréen et chaque communauté devraient eux-mêmes être acteurs de la désinfection, tout en conciliant vie quotidienne et quarantaine.Park Neung-hoo en a une nouvelle fois appelé au civisme de chacun pour faire de la nouvelle étape une réussite. Il a aussi salué la patience dont les enfants faisaient preuve pour prévenir la propagation du virus.