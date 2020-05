Journée des enfants : le couple présidentiel propose une visite vituelle de la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 5 mai, c’est la journée nationale des enfants en Corée du Sud. Une journée qui est l’occasion d’organiser de nombreuses manifestations pour les enfants dans tout le pays.Chaque année, le président de la République invite à la Cheongwadae une centaine d’écoliers. Mais cette année, le couple présidentiel n’a pas pu le faire en raison du coronavirus. Aussi a-t-il réinventé cette célébration en adressant ses félicitations aux enfants dans une vidéo s’inspirant de Minecraft, un jeu vidéo qui permet aux personnes qui y jouent d’élaborer toutes sortes de construction, grâce à des cubes et des liquides.Dans cette vidéo, Moon Jae-in et son épouse Kim Jung-sook se métamorphosent en figurine du jeu pour faire visiter le palais présidentiel virtuellement. Ils en profitent pour remercier les enfants pour avoir eux aussi fait des efforts pour combattre le coronavirus.La Maison bleue a annoncé que cette vidéo serait ouverte à tous les utilisateurs de Minecraft et qu’elle serait aussi sous-titrée en anglais.