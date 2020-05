COVID-19 : début hier du versement universel des aides d’urgences

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le versement universel des aides « coronavirus » aux sud-Coréens a débuté hier.Les foyers les plus modestes et ceux sous allocations sont les premiers concernés. Ceux-ci peuvent toucher ce soutien financier d’urgence en espèces. Si leur nombre s’élève à un peu plus de 2 864 000 ménages, quelque 30 000 d’entre eux ne l’ont pas touché hier, en raison d’erreurs des numéros de comptes bancaires.Le ministère de l’Intérieur, en charge du dossier, a annoncé qu’il allait faire en sorte que ces 30 000 foyers reçoivent eux aussi les aides d’ici ce vendredi. Et d’ajouter que le montant de l’argent déboursé hier totalisait environ 1 290 milliards de wons.Le gouvernement commencera lundi prochain à les verser aux autres familles, mais cette fois sous formes de cartes de crédit ou de retrait, de monnaies électroniques locales ou encore de bons d’achats. Pour en bénéficier, ces ménages doivent déposer une demande, contrairement aux foyers les plus défavorisés pour lesquels un versement en espèces est effectué.