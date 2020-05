Rapatriement d’une fillette sud-coréenne souffrant de leucémie aiguë en Inde

Photo : YONHAP News

Une belle histoire à partager en cette journée nationale des enfants. Une petite sud-Coréenne atteinte de leucémie aiguë en Inde a pu finalement regagner la Corée du Sud pour s’y faire soigner.Selon l’ambassade de Corée du Sud dans ce pays d’Asie du Sud, l’enfant de cinq ans a quitté hier soir, heure locale, l'aéroport international Indira-Gandhi à New-Delhi, à bord d’un avion spécial de Japan Airlines avec ses parents. Direction d’abord Tokyo, où la famille s’envolera ensuite en direction de Séoul, cette fois à bord d’un appareil de Korean Air.Ce voyage a pu être organisé grâce aux efforts conjugués des ambassades de Corée du Sud et du Japon dans la capitale indienne, du gouvernement local et des deux compagnies aériennes.La fillette avait récemment été admise à un hôpital situé près de New Delhi. Mais son état de santé ne s’était pas amélioré, alors que tout le personnel soignant était mobilisé dans le traitement des patients atteints de COVID-19.Du coup, ses parents ont souhaité que leur enfant reçoive des soins intensifs dans leur pays natal. Mais jusqu'à l'heureux dénouement, ils avaient des difficultés à trouver un vol du fait que le gouvernement indien a suspendu le 25 mars dernier toutes les liaisons internationales dans le cadre des mesures de lutte contre l’expansion de l’épidémie.