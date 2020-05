Mark Esper : l’armée américaine est prête à toute éventualité dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le chef du Pentagone a affirmé qu’en dépit du COVID-19, l’armée américaine se tenait prête, à tout moment, à réagir à toute éventualité dans la péninsule coréenne.Lors d’une visioconférence organisée hier par la Brookings Institution, un groupe de réflexion américain basé à Washington, Mark Esper a en effet précisé « pouvoir dire avec assurance que les Etats-Unis et leur allié sud-coréen sont prêts à combattre ensemble même ce soir ». Il a ensuite fait l’éloge de la bonne gestion de l’épidémie du coronavirus par le commandant des forces armées américaines stationnées au sud du 38e parallèle.Le secrétaire américain à la Défense aurait ainsi voulu souligner qu’il n’y avait pas de problème dans la posture de préparation des troupes US dans la péninsule. Lors d’un briefing le 23 mars, il avait pourtant reconnu que cette posture pourrait être plus ou moins impactée par la pandémie.