La Corée du Nord dénonce la propagation de fake news au Sud

Photo : KBS News

Le site de propagande nord-coréen Meari a dénoncé les fake news qui circulent en Corée du Sud, sans mentionner pour autant les rumeurs selon lesquelles Kim Jong-un aurait été dans un état grave. Des rumeurs qui se sont finalement avérées infondées.Dans un article posté aujourd’hui, le site écrit que dans le sud de la péninsule, ces fausses informations plongent les gens dans la confusion et qu’elles se propagent notamment sur la plateforme YouTube et sur les réseaux sociaux, cela de manière très rapide. Et d’ajouter qu’il s’agit là de manipulation et de diffusion intentionnelles de l’opinion publique visant des groupes ciblés et à des fins politiques et économiques.Meari a critiqué plus particulièrement les forces conservatrices, qui selon le site, s’affairent à faire circuler des fake news défavorables au pouvoir, sous prétexte hypocrite de liberté d'expression. A ce propos, il s’en est pris à un journal conservateur et au Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition.Pour rappel, le jeune dirigeant est réapparu vendredi dernier après 20 jours d’absence, qui avait fait l’objet de nombreuses spéculations de la communauté internationale, des médias sud-coréens et étrangers sur sa santé. En Corée du Sud, s’y étaient eux aussi livrés deux transfuges nord-coréens, élus députés aux législatives du 15 avril, parmi lesquels Thae Yong-ho, l’ancien numéro deux de l’ambassade de Corée du Nord à Londres.