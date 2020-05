WSJ : les négociations nucléaires Washington-Pyongyang resteront au point mort jusqu’à la présidentielle américaine

Photo : YONHAP News

Le Wall Street Journal prévoit que les négociations nucléaires Washington-Pyongyang continueront à faire du surplace, au moins d’ici la présidentielle américaine de novembre prochain.Dans un article publié hier et signé par son correspondant à Séoul, le quotidien américain estime que la première apparition publique de Kim Jong-un en trois semaines reconfirme le statu quo de l’impasse des pourparlers en question et met fin dans le même temps à l’hypothèse d’une éventuelle réorganisation du leadership du régime communiste, à savoir l’adoption d’une nouvelle approche sur ces discussions.Selon le journal, Donald Trump a nombre de dossiers nationaux à traiter avant l’élection et de l’avis des experts, il n’y aura pas d’événements extraordinaires liés aux négociations nucléaires d’ici cette échéance. Le WSJ n’a toutefois pas exclu la possibilité que le locataire de la Maison blanche ressorte la carte nord-coréenne, si les sondages le donnent perdant face à son rival démocrate.Justement, si ce rival, en l’occurrence Joe Biden, semble être en position de l’emporter, l’élection présidentielle américaine pourrait servir de catalyseur aux pourparlers, toujours selon le journal.